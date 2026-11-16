FIDEA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

FIDEA gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 72.70 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 41.40 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13.64 Prozent auf 13.96 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch