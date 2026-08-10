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10.08.2026 06:37:00
FIDEA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
FIDEA liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat FIDEA die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 91.95 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 64.54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15.69 Prozent auf 13.30 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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