Ficont Industry(Beijing) A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ficont Industry(Beijing) A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.63 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.770 CNY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 523.5 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ficont Industry(Beijing) A 501.6 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch