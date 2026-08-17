Ficha legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ficha präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6.85 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -8.940 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 177.1 Millionen JPY – ein Plus von 89.91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ficha 93.3 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 7.27 JPY. Im letzten Jahr hatte Ficha einen Gewinn von -6.600 JPY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9.30 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 543.87 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 497.61 Millionen JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch