FibroGen gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.04 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 49.61 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat FibroGen 1.8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 62.96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch