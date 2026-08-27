Fiberhome Telecommunication Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fiberhome Telecommunication Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.11 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Fiberhome Telecommunication Technologies 0.190 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Fiberhome Telecommunication Technologies im vergangenen Quartal 7.87 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11.62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fiberhome Telecommunication Technologies 7.05 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch