Fiberhome Telecommunication Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Fiberhome Telecommunication Technologies gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.09 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fiberhome Telecommunication Technologies 0.190 CNY je Aktie verdient.

Fiberhome Telecommunication Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.07 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35.48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.95 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch