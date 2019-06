Fiat Chrysler koopiert mit Engie und Enel bei Ladestationen

Mit beiden Unternehmen seien Vereinbarungen über Elektromobilitätsdienstleistungen unterzeichnet worden, teilte der Autobauer mit.

Die Partner werden Fiat Chrysler Möglichkeiten zum Laden von Elektroautos und andere Dienstleistungen bereitstellen. Ausserdem umfasse die Kooperation Forschung und Tests zu neuen Technologien.

Der Autohersteller will in den nächsten zwei Jahren rund 700 Ladepunkte in Italien installieren, und zwar bei seinen Werken, Büros und anderen Objekten, damit die Mitarbeiter ihre Autos während der Arbeit laden können.

Die Vereinbarung mit Enel bezieht sich auf Italien, Spanien und Portugal, während der Deal mit Engie 14 andere europäische Länder abdeckt.

Von Pietro Lombardi

MAILAND (Dow Jones)