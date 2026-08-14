FGI Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

FGI Industries äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 31.9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FGI Industries 31.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch