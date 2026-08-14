FG Nexus veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

FG Nexus hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -3.07 USD. Ein Jahr zuvor waren 19.65 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 2.0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 77.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch