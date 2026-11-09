FG Nexus verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

FG Nexus hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1.650 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 0.2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 84.14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch