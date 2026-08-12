FG New America Acquisition stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

FG New America Acquisition präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FG New America Acquisition -0.780 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 145.2 Millionen USD gegenüber 142.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch