FG New America Acquisition A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

FG New America Acquisition A äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.18 USD gegenüber -0.780 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 145.2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1.92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte FG New America Acquisition A einen Umsatz von 142.4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch