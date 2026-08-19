FFW stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

FFW hat am 17.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1.62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.35 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7.14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte FFW einen Umsatz von 8.3 Millionen USD eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 6.06 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 5.01 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4.29 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 32.60 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 34.00 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch