FFRI: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

FFRI präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 23.64 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FFRI noch ein Gewinn pro Aktie von 31.03 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3.06 Prozent auf 958.1 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 929.6 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch