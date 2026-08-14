FFRI: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

FFRI veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 15.42 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 24.84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1.21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 907.4 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 896.6 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch