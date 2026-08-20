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20.08.2026 06:37:00
FFLSmidth stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
FFLSmidth äusserte sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 8.10 DKK. Im letzten Jahr hatte FFLSmidth einen Gewinn von -8.100 DKK je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.94 Milliarden DKK – ein Plus von 16.76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FFLSmidth 3.38 Milliarden DKK erwirtschaftet hatte.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 5.95 DKK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 3.69 Milliarden DKK geschätzt.
Redaktion finanzen.ch
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