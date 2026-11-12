FFLSmidth stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

FFLSmidth präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7.20 DKK präsentiert. Im Vorjahr hatten 7.00 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat FFLSmidth mit einem Umsatz von insgesamt 3.80 Milliarden DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.45 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren, um 10.05 Prozent gesteigert.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 6.36 DKK ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 3.73 Milliarden DKK erwartet.

Redaktion finanzen.ch