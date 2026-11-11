FFBW stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

FFBW hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.160 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FFBW im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 3.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch