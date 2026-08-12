FFBW hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

FFBW hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.19 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.140 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat FFBW 4.2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5.78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch