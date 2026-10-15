Feutune Light Acquisition A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Feutune Light Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie lag bei 0.01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.010 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch