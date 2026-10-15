Feutune Light Acquisition A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Feutune Light Acquisition A hat am 13.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Feutune Light Acquisition A ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.010 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch