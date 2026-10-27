|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.10.2026 16:54:43
Feuerwehreinsatz auf Areal der OMV-Raffinerie in Schwechat
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu OMV AG
|
12:26
|Börse Wien in Grün: So steht der ATX Prime mittags (finanzen.ch)
|
12:26
|Aufschläge in Wien: Börsianer lassen ATX steigen (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Wien in Rot: ATX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Wien in Rot: ATX Prime verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.ch)
|
28.10.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
|
28.10.26
|ATX aktuell: ATX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Wiener Börse-Handel: ATX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu OMV AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: SMI mit Rekordhoch -- DAX deutlich fester -- Wall Street startet leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer - Nikkei stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.