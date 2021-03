Feu vert des services de santé publique de l'Alberta : Olymel annonce la réouverture graduelle de son usine de Red Deer

RED DEER, AB, le 3 mars 2021 /CNW Telbec/ - Après 14 jours de fermeture temporaire, la direction d'Olymel, avec le soutien des autorités de santé publique de l'Alberta (AHS), annonce la réouverture graduelle de son usine d'abattage, de découpe et de désossage de porcs de Red Deer, en Alberta. Olymel continuera de travailler étroitement tout au long de cette réouverture graduelle avec AHS et l'organisation de la santé et sécurité au travail (OHS).

Cette réouverture est rendue possible parce que la direction d'Olymel et les autorités sanitaires ont estimé que les employés peuvent retourner au travail dans un environnement sécuritaire. L'entreprise poursuivra sa collaboration avec les services de santé publique et les services de santé et sécurité dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Olymel va également s'assurer d'obtenir l'entière collaboration et l'engagement de ses employés dans cette lutte. La direction d'Olymel est heureuse de constater que la plupart des employés déclarés positifs à la Covid-19 depuis le début de l'éclosion aient retrouvé la santé et souhaite le plus prompt des rétablissements à ceux qui en sont encore affectés. Trois des employés d'Olymel sont malheureusement décédés après avoir obtenu un résultat positif au test de la Covid-19 et l'entreprise tient à nouveau à exprimer ses sincères condoléances à leurs familles, amis et collègues et est disponible pour les assister dans cette épreuve. La direction d'Olymel est attristée par tous ceux qui sont affectés par la COVID-19, qu'il s'agisse de ses propres employés, de leurs familles ou des membres de la communauté de Red Deer.

SOUTIEN DES AUTORITÉS DE SANTÉ PUBLIQUE

Avec la collaboration du groupe d'intervention spécialement formé par les autorités de santé publique de l'Alberta pour soutenir l'entreprise dans la planification sécuritaire de cette réouverture graduelle, Olymel a mis à profit la fermeture de l'usine pour mettre à jour et renforcer les nombreuses mesures sanitaires déjà en place dans cet établissement. À la suite d'inspections complètes de l'établissement par les équipes d'experts d'AHS, d'OHS et d'Environmental Public Health (EPH), le lundi 1er mars et le mercredi 3 mars, AHS a formulé plusieurs recommandations visant à ajuster et à renforcer certaines mesures déjà en place et a donné son feu vert à une reprise graduelle des opérations.

REPRISE DES OPÉRATIONS

Les opérations d'abattage reprennent donc ce jeudi 4 mars, alors que les opérations de la salle de découpe redémarreront le vendredi 5 mars. Les employés requis pour assurer le bon fonctionnement de cette reprise graduelle des opérations seront rappelés selon les dispositions de la convention collective en vigueur. Déjà, dès le 3 mars, des groupes d'employés ont été rappelés afin de participer à des séances de formation englobant toutes les mesures sanitaires en place, les ajustements et le renforcement de certaines d'entre elles, ainsi que le plan d'action élaboré pour la réouverture. Ces sessions de formation mettent également l'accent sur l'importance de l'information pour se plier à toutes les mesures sanitaires en vigueur dans l'usine.

Du personnel additionnel tant pour la surveillance que pour l'application des mesures sanitaires a déjà été ajouté. Les protocoles de distanciation sociale ont encore été ajustés et rehaussés, notamment par l'ajout d'espaces. Des rencontres sur la santé et la sécurité sont prévues tous les jours entre la direction et les représentants syndicaux.

Les autorités de santé publique de l'Alberta indiquent toutefois que le coronavirus est toujours en circulation et que chacun court le risque de le contracter, que ce soit dans la communauté ou autrement. Elles recommandent donc la plus grande vigilance. Bien que 1370 employés de l'usine de Red Deer aient reçu un test depuis le 1er janvier dernier, des experts d'AHS seront sur le site au moment de la reprise des activités et offriront des tests rapides à tous ceux qui n'ont pas reçu un résultat positif et qui souhaitent se faire tester.

Les équipes d'Olymel œuvrant à l'approvisionnement de l'usine sont également en contact avec les producteurs de porcs de l'Alberta afin de planifier le retour progressif des livraisons. Rappelons qu'Olymel avait pris les décisions nécessaires pour gérer l'écoulement des porcs de ses propres fermes afin de faciliter le retour à la normale au moment de la reprise des opérations.

Comme dans tous ses établissements au pays, l'usine d'Olymel à Red Deer applique avec rigueur un large éventail de mesures sanitaires pour lutter contre la propagation du coronavirus. L'entreprise compte sur la coopération de chacun de ses employés pour rester vigilants et se plier à toutes les mesures sanitaires en application dans l'usine, notamment la déclaration des symptômes, le port du masque, la distanciation de 2 mètres, ainsi que le lavage des mains. La direction d'Olymel tient à remercier chacun de ses travailleurs pour la coopération continue et anticipée pour le respect de ces mesures et dans l'engagement de l'entreprise à prévenir la propagation du coronavirus.

SOURCE Olymel s.e.c.