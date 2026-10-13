Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’928 0.4%  SPI 19’725 0.4%  Dow 51’726 -0.2%  DAX 25’260 -0.1%  Euro 0.9325 0.1%  EStoxx50 6’167 -0.6%  Gold 4’165 -0.2%  Bitcoin 69’216 1.5%  Dollar 0.8324 -0.3%  Öl 105.9 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Givaudan1064593Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
So präsentieren sich Franken, US-Dollar und Euro
China greift nach mehr Gold: Warum Hongkong für den Weltmarkt immer wichtiger wird
GKB-Aktie im Blick: Reto Müller wird neuer Bankrat - Vizepräsidium neu besetzt
Swisscom-Aktie im Blick: Bundesverwaltungsgericht gibt Konzern im Glasfaser-Streit recht
Kryptomarkt nach dem Rücksetzer: Was gegen einen Crash wie 2025 spricht
Suche...
Plus500 Depot

SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Anschlag 13.10.2026 16:57:00

Festnahmen in Deutschland: Tusk meldet zwei mutmassliche Starlink-Saboteure - SpaceX-Aktie verliert

Festnahmen in Deutschland: Tusk meldet zwei mutmassliche Starlink-Saboteure - SpaceX-Aktie verliert

Ein ausgespähtes Firmengelände, ein Auftrag zur Sachbeschädigung, schnelles Geld für einen vermeintlich einfachen Job: Immer wieder machen Fälle von Spionage und Sabotage mutmasslich im Auftrag Russlands Schlagzeilen.

SpaceX
130.47 CHF -4.37%
Kaufen Verkaufen
Nun beschäftigt die Ermittler ein Fall, der sich über Landesgrenzen zieht. In Nürtingen bei Stuttgart werden zwei Männer festgenommen, die in Polen einen Brandanschlag auf die Bodenstation des Satellitennetzes Starlink verübt haben sollen.

Der Fall ist Thema auf höchster politischer Ebene. Die Regierung in Warschau vermutet nach eigenen Angaben, dass russische Geheimdienste hinter dem Feuer stehen. "Auf Antrag der polnischen Geheimdienste hat die deutsche Polizei zwei türkische Staatsbürger festgenommen, die verdächtigt werden, die Starlink-Station in Masowien angezündet zu haben", schrieb Polens Regierungschef Donald Tusk auf X. Die mutmasslichen Saboteure würden sich vor der polnischen Justiz verantworten müssen.

Brandbeschleuniger auf Schaltschrank

Das Landeskriminalamt in Stuttgart bestätigt, dass zwei türkische Staatsangehörige in der Bahnhofstrasse in Nürtingen auf polnisches Ersuchen hin festgenommen wurden - ohne Angaben zu den Hintergründen zu machen. Der Zugriff erfolgte demnach durch Spezialkräfte des Mobilen Einsatzkommandos (MEK).

Ausserdem soll die Polizei in Berlin-Spandau laut "Bild" einen weiteren Verdächtigen gefasst haben, möglicherweise den Fahrer der beiden anderen Männer. Die "Schwäbische Zeitung" berichtet gar von einer weiteren Festnahme einer Frau in Karlsruhe. Sie soll Verbindungen zur organisierten Kriminalität haben. Die Behörden äussern sich zu diesen beiden angeblichen Festnahmen allerdings nicht.

Fest steht: Am 23. September bricht in einem Terminal von Starlink in Wola Krobowska 50 Kilometer südlich von Warschau ein Brand aus. Die polnische Regierung spricht kurz danach von einem wahrscheinlichen Sabotageakt gegen die Station, die auch die Sicherheit des Internetbetriebs in der Ukraine gewährleiste. Demnach erfasste das Feuer die Stromversorgungsstation und den Stromgenerator.

Die "Schwäbische Zeitung" schildert nun detailliert den Ablauf der Tat. Die Männer werden demnach zur Starlink-Station gefahren, giessen einen Brandbeschleuniger auf einen Schaltschrank und verschwinden wieder. Sie verbringen den Angaben zufolge nur wenige Minuten auf dem Gelände. Laut der Zeitung sind die beiden Männer 34 und 38 Jahre alt. Sie sollen auf ihrer Reise zum Anschlagsziel und auf der Rückkehr nach Deutschland tagelang observiert worden sein, heisst es.

Starlink hilft der Ukraine im Krieg

Starlink ist ein strategisch wichtiger Bestandteil der ukrainischen Verteidigung im Krieg gegen Russland. Das Satellitennetz des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk liefert Internet aus dem All - auch dort, wo Mobilfunkmasten und Datenleitungen fehlen oder zerstört sind. Starlink hat deshalb für die Ukraine grosse Bedeutung: Es hält Menschen im Kriegsgebiet online und ermöglicht den Streitkräften, Informationen auszutauschen, Einsätze zu koordinieren und Operationen zu unterstützen.

Die beiden festgenommenen Männer sollen im Laufe des Tages einem Haftrichter am Amtsgericht Nürtingen vorgeführt werden. Denn: Für europäische Haftbefehle sind stets die Amtsgerichte zuständig, erklärt die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart. Wird dann ein Auslieferungsverfahren in Gang gesetzt, wandert der Fall an das Oberlandesgericht.

Polen hat keine Zweifel an russischen Auftraggebern

Polens Innenminister Marcin Kierwinski sagte, sobald die Tatverdächtigen nach Polen gebracht würden, werde man ihnen Sabotage und die Tätigkeit im Auftrag eines ausländischen Geheimdienstes zur Last legen. Der Minister für die Koordinierung der Geheimdienste, Tomasz Siemoniak, betonte, es gebe "keinerlei Zweifel daran, dass hinter diesem Sabotageakt russische Geheimdienste stehen". Diese würden immer häufiger auf Personen zurückgreifen, die Verbindungen zur kriminellen Welt hätten.

Polens Polizeichef Marek Boron sagte, die Ermittler hätten nach dem Brandanschlag die Vorbereitungen der Tat sowie die Flucht der Täter vom Tatort rekonstruieren können. "Wir haben Aufzeichnungen gesichert, die auf diese konkrete Tat hinweisen. Wir verfügen über Fingerabdrücke, DNA-Spuren der Täter sowie Informationen darüber, wie sie sich bewegt haben, wann sie nach Polen eingereist sind und wann sie aus unserem Land ausgeflogen wurden", sagte Boron.

Seinen Angaben nach besitzt einer der Tatverdächtigen die türkische Staatsangehörigkeit und ist in Deutschland ansässig. Der andere Festgenommene habe ebenfalls die türkische Staatsangehörigkeit, für ihn gebe es in Deutschland eine Abschiebungsanordnung. Man hoffe aber, dass beide schnell an die polnischen Behörden überstellt würden.

Grünen-Innenpolitiker warnt vor "Wegwerfagenten"

Angesichts der zunehmenden Bedrohung durch Spionage und Sabotage aus Russland fordert der Grünen-Innenpolitiker Konstantin von Notz eine engere Zusammenarbeit der europäischen Nachrichtendienste. Bei Angriffen autoritärer Staaten auf Sicherheit, Wohlstand und Freiheit spielten angeworbene "Wegwerfagenten" eine entscheidende Rolle, sagte von Notz der "Schwäbischen Zeitung". "Auch beobachten wir, dass hierbei immer wieder auch OK-Strukturen genutzt werden." Mit OK ist organisierte Kriminalität gemeint.

Im NASDAQ-Handel zeigt sich die SpaceX-Aktie zeitweise 4,13 Prozent tiefer bei 156,68 US-Dollar.

/poi/DP/mis

WARSCHAU/NÜRTINGEN/BERLIN (awp international)

Weitere Links:

SpaceX-Aktie im Fokus: Bill Ackman bleibt trotz Starlink-Lob vorsichtig

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt

Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SpaceX

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SpaceX

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09.10.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
30.09.26 SpaceX Buy UBS AG
30.09.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
29.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

19:42 Logo WHS DAX-Rally auf Ansage: Gap-Close bei 25.449 Punkten getroffen!
16:31 Der globale Tourismusboom: Welche Unternehmen profitieren von der Rückkehr der Reiselust?
14:14 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf RWE AG
09:21 SG-Marktüberblick: 13.10.2026
09:08 Alle SMI-Werte im Plus
08:54 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Erholung fortgesetzt
09.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’479.44 19.97 S2B9EU
Short 14’789.16 13.81 SL4BRU
Short 15’321.33 8.98 BSUBQU
SMI-Kurs: 13’927.52 13.10.2026 17:30:39
Long 13’351.86 19.97 SXBKNU
Long 13’046.29 13.88 SUTB5U
Long 12’494.96 8.98 SZ4B3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

SpaceX 130.47 -4.37% SpaceX

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Idorsia-Aktie zieht an: Neue Erkenntnisse zu zugelassenem Blutdruckmittel
Roche-Aktie fester: Neuer Augenwirkstoff überzeugt in Studien
Deutsche-Bank-Aktie mit Gewinnen: Sewing rechnet mit der Bundesregierung ab
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
S&P 500 vor Absturz? Auf diese Sicherheits-Titel setzen Experten jetzt
Take-Two Interactive: Das GTA VI-Fieber steigt
Volkswagen-Aktie dennoch höher: AUDI-Auslieferungen brechen ein - China wird für VW zum Problem
ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
NEL-Aktie mit Kurssprung: Rheinmetall-Kooperation rückt Verteidigungsgeschäft in den Fokus

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.