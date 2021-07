Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2021 - Le gouvernement du Québec appuie l'Exposition agricole de Trois-Rivières

QUÉBEC, le 9 juill. 2021/CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 178 515 $ à l'Exposition agricole de Trois-Rivières, qui se déroulera dans le respect des consignes sanitaires jusqu'au 11 juillet.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse une contribution de 93 000 $ aux organisateurs par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de la COVID-19 sur l'industrie touristique. De son côté, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation accorde un montant de 85 515 $ en vertu du Programme d'appui aux expositions agricoles.

« Notregouvernement soutient l'Exposition agricole de Trois-Rivières, qui contribue à enrichir l'offre du Québec en tourisme gourmand. Bien que l'édition 2021 s'annonce différente, les organisateurs ont su se réinventer afin de plaire à leur clientèle. Ainsi, en dehors des concours annuels, les visiteurs pourront prendre part à un rallye éducatif qui leur permettra non seulement de découvrir des produits locaux et leur processus de fabrication, mais aussi les beautés de notre territoire. Les expositions agricoles représentent une partie importante de l'histoire québécoise. Elles constituent des moments de rencontres et de découvertes inédites ainsi que l'occasion idéale de dire bonjour à nos régions et à notre savoir-faire. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Cette année, les expositions agricoles doivent se réinventer en adaptant leur présentation aux directives de la santé publique. Je félicite les organisateurs pour leur engagement et leur détermination face à cette situation. Ces lieux de rassemblement régionaux, enracinés dans l'histoire du Québec, rapprochent les citoyens du monde agricole. L'Exposition agricole de Trois-Rivières est une vitrine exceptionnelle pour mettre en évidence le savoir-faire et la capacité d'innovation du secteur agricole et agroalimentaire. Pour le public, il s'agit d'un endroit privilégié afin de découvrir et de redécouvrir les produits d'ici. Il pourra aussi s'y familiariser avec les enjeux des entreprises agricoles et agroalimentaires ainsi qu'avec leur contribution à l'autonomie alimentaire du Québec. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches

« Je salue l'initiative des organisateurs de l'Exposition agricole de Trois-Rivières : ils ont su adapter leur événement aux consignes sanitaires en vigueur. Je suis heureux que notre gouvernement soutienne ce rendez-vous agricole, qui bonifie l'offre touristique de la Mauricie et favorise son rayonnement. J'invite les visiteurs à prolonger leur séjour dans notre belle région afin de la découvrir ou de la redécouvrir! »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

