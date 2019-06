Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Festival international du Domaine Forget

QUÉBEC, le 23 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer un appui financier de 211 888 $ au Festival international du Domaine Forget, qui a lieu du 22 juin au 18 août prochain, à Saint-Irénée. Le lancement des festivités a été l'occasion d'annoncer également une aide financière de 2 M$ au Domaine Forget afin d'assurer sa notoriété sur le plan national et international.

La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, MmeNathalie Roy, la ministre du Tourisme, MmeCaroline Proulx, ainsi que la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Émilie Foster, au nom de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le gouvernement soutient la programmation du festival. Ainsi, le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde une somme de 153 888 $ provenant de son programme Soutien à la mission. Le ministère du Tourisme, quant à lui, accorde un soutien de 58 000 $ dans le cadre du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Pendant près de deux mois, le Festival international du Domaine Forget présentera plus de 80 événements qui sauront ravir les amateurs de musique classique, de jazz et de danse.

Citations :

« Le Domaine Forget est une institution incontournable, en plus d'être un acteur culturel et économique reconnu de Charlevoix. Je me réjouis que votre gouvernement reconnaisse son apport important au rayonnement de la belle région de la Capitale-Nationale et soutienne ses efforts pour assurer sa notoriété. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le gouvernement du Québec est ravi de s'associer au Festival international du Domaine Forget, un fleuron parmi les festivals et les événements d'envergure au Québec qui, chaque été, offre au public des programmations éclectiques et prestigieuses. Je tiens également à rappeler que le Domaine Forget, c'est d'abord et avant tout une institution d'enseignement reconnue internationalement pour la qualité de son travail auprès des jeunes musiciens et danseurs de la relève. Il est considéré comme l'une des plus importantes académies d'été au Canada. C'est une grande fierté pour nous tous. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Quel bonheur pour votre gouvernement de soutenir un événement prestigieux comme le Festival international du Domaine Forget, qui vient enrichir l'offre touristique de la région de Charlevoix. Le tourisme est un moteur important de l'économie québécoise, et les milliers de visiteurs qui se laisseront charmer par la prestation d'artistes de talent contribueront au dynamisme de la région tout en découvrant ses attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Je suis très fière de faire partie d'un gouvernement qui soutient l'excellence en interprétation, en formation et en diffusion musicales au sein d'un des plus magnifiques endroits d'Amérique. Je félicite les organisateurs du Festival pour avoir, cette année encore, mis la table pour un festin de bonne musique. »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

