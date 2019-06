Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Festival en chanson de Petite-Vallée

QUÉBEC, le 29 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer une aide financière de 274 000 $ pour soutenir le Festival en chanson de Petite-Vallée.

La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, en font l'annonce aujourd'hui.

Le Festival en chanson de Petite-Vallée offre une tribune et un encadrement aux artistes de la chanson. Il constitue aussi une vitrine professionnelle pour les artistes des arts de la scène, toutes disciplines confondues.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre d'une tournée estivale des manifestations et festivals culturels entreprise par la ministre Nathalie Roy.

Faits saillants :

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'organisme une somme de 150 000 $ dans le cadre de son programme Soutien à la mission.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde à l'organisme une somme de 150 000 $ dans le cadre de son programme Soutien à la mission. Le ministère du Tourisme attribue au Festival une somme de 124 000 $ par l'entremise du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Citations :

« Au fil du temps, le Festival est devenu un vecteur de création et de promotion de la chanson francophone au Québec et à l'international. Il bénéficie d'une grande sympathie de la part des publics locaux, des visiteurs en transit et de la communauté artistique québécoise. Cette riche offre culturelle permet de générer des retombées économiques considérables qui en font un atout majeur pour la vitalité de la région. Au nom de votre gouvernement, je remercie les organisateurs, les artistes et les bénévoles de partager leur passion contagieuse avec l'auditoire. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

« Votre gouvernement soutient avec plaisir le Festival en chanson de Petite-Vallée, un événement phare de la région au cours duquel les Gaspésiens et les visiteurs sont invités à vivre des rencontres musicales uniques. Le tourisme étant un moteur important de l'économie du Québec, j'encourage les visiteurs à prolonger leur séjour pour se laisser charmer par les nombreux attraits de cette belle région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

