Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec est fier de soutenir la Foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien

QUÉBEC, le 18 août 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'accorder une aide financière de 80 000 $ à la Foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien qui se termine aujourd'hui à Ville-Marie. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx.

Considérée comme un événement majeur de l'Abitibi-Témiscamingue, la Foire gourmande vise à promouvoir l'industrie agroalimentaire en région et à mettre en valeur les produits de l'agrotransformation. Le gouvernement du Québec poursuit ainsi son travail pour mettre l'accent sur le développement économique et social des régions.

Le ministère du Tourisme alloue une somme de 50 000 $ provenant du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation accorde, pour sa part, un soutien de 30 000 $ en vertu du Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région.

Citations

« Depuis près de 20 ans, la Foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien rassemble les différents acteurs de l'agroalimentaire et contribue au développement et à la promotion des produits régionaux auprès de la population locale et de nos voisins ontariens. Une grande partie des producteurs et des transformateurs y sont présents chaque année et bon nombre de chefs cuisiniers y collaborent. Voilà une activité incontournable pour les gens de la région! »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« C'est avec grande fierté que votre gouvernement soutient la Foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien, un événement qui vient enrichir notre offre touristique. Ce rendez-vous gourmand génère des retombées économiques majeures pour Ville-Marie et pour l'Abitibi-Témiscamingue, en plus de contribuer à leur rayonnement. Le tourisme est un moteur important de l'économie québécoise et l'agrotourisme permet au Québec de se démarquer en tant que destination de premier choix. J'invite d'ailleurs tous les visiteurs à prolonger leur séjour dans cette belle région pour profiter pleinement de ses nombreux attraits et ainsi vivre une expérience des plus inoubliables. »

MmeCaroline Proulx, ministre du Tourisme

« La Foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien est un événement phare de la région, dont la renommée ne cesse de croître. C'est l'occasion pour les résidents de se délecter des gourmandises locales et pour les touristes gourmands de découvrir ce qui fait la fierté de notre région. Bravo à toute l'équipe pour leur excellent travail année après année.»

«M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, et député d'Abitibi-Est

Lien connexe

www.quebec.ca/fierpartenaire

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company/tourismequ%C3%A9bec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme