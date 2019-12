Festivals et événements - Saison hiver-printemps 2019-2020 - Le gouvernement du Québec accorde son soutien à l'événement Toboggan

QUÉBEC, le 28 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui à l'événement Toboggan, qui se déroule à Québec jusqu'au 31 décembre 2019.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 241 000 $ pour soutenir cet événement majeur.

Toboggan animera pendant quatre jours la place George-V avec ses spectacles musicaux, et le parc de la Francophonie avec ses activités gratuites. Tous les membres de la famille pourront profiter de ces festivités de fin d'année.

Pour la réalisation de l'événement, le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde un montant de 150 000 $ provenant du Programme d'appui aux actions régionales. Le ministère du Tourisme, quant à lui, octroie un montant de 91 000 $ grâce à son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Citations :

« Le festival Toboggan est une expérience hivernale festive qui deviendra sans aucun doute un incontournable de la fin d'année à Québec. J'invite tous nos citoyens à participer, en famille ou entre amis, à cet événement qui promet d'être grandiose. Je remercie les organisateurs pour cette belle initiative, qui permet de faire briller la Capitale-Nationale en plus de démontrer tout le dynamisme de notre belle région. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Votre gouvernement est très fier de contribuer à la réussite de Toboggan, un événement qui propose aux visiteurs une panoplie d'activités pour célébrer le temps des Fêtes et les joies de l'hiver, tout en bonifiant l'offre événementielle du Québec durant la saison froide. Ce grand rendez-vous festif génère des retombées économiques importantes pour la ville de Québec et favorise son rayonnement. J'invite d'ailleurs les festivaliers qui vont célébrer la fin de l'année dans notre belle capitale à profiter de leur séjour dans la région pour découvrir tous ses charmes. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

www.quebec.ca/fierpartenaire

www.scn.gouv.qc.ca

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme