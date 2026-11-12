Fervo Energy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Fervo Energy veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.06 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0.060 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz wurde auf 0.1 Millionen USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch