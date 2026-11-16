Ferrovia Centro Atlantica stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ferrovia Centro Atlantica äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.15 BRL beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.480 BRL je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 796.3 Millionen BRL, gegenüber 991.7 Millionen BRL im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19.71 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch