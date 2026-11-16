FERROVIA CENTRO-ATLANTICA präsentierte Quartalsergebnisse

FERROVIA CENTRO-ATLANTICA hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

FERROVIA CENTRO-ATLANTICA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.15 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.480 BRL je Aktie gewesen.

FERROVIA CENTRO-ATLANTICA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 796.3 Millionen BRL abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19.71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 991.7 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch