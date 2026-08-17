Ferrotec stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ferrotec hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 430.60 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 57.13 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 182.44 Milliarden JPY – ein Plus von 164.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ferrotec 68.90 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch