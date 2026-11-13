Ferronordic Machines Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ferronordic Machines Registered hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 5.43 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0.870 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14.72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.06 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.22 Milliarden SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch