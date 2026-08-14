Ferronordic Machines Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ferronordic Machines Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 3.08 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ferronordic Machines Registered -3.510 SEK je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ferronordic Machines Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43.20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.56 Milliarden SEK im Vergleich zu 1.09 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 3.10 SEK sowie einem Umsatz von 1.56 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.ch