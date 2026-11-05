Ferroglobe präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ferroglobe hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0.070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18.63 Prozent auf 369.8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 311.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch