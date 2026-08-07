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07.08.2026 06:37:00
Ferroglobe mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ferroglobe hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es stand ein EPS von 0.32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ferroglobe noch ein Gewinn pro Aktie von -0.060 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 378.6 Millionen USD – eine Minderung von 2.13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 386.9 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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