Ferroamp Elektronik Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ferroamp Elektronik Registered hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.09 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.050 SEK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 60.0 Millionen SEK gegenüber 18.5 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch