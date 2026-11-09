Ferroamp Elektronik Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ferroamp Elektronik Registered äusserte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.08 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ferroamp Elektronik Registered ein EPS von -0.100 SEK in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 58.2 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ferroamp Elektronik Registered 16.6 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch