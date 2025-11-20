Ferro gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ferro hat am 18.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.89 PLN. Im Vorjahresviertel hatte Ferro 1.28 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 193.5 Millionen PLN in den Büchern – ein Minus von 5.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ferro 205.3 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch