|
20.11.2025 06:37:00
Ferro gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ferro hat am 18.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.89 PLN. Im Vorjahresviertel hatte Ferro 1.28 PLN je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig standen 193.5 Millionen PLN in den Büchern – ein Minus von 5.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ferro 205.3 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Applied Materials, Howmet Aerospace & KLA-Tencor mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Applied Materials
✅ Howmet Aerospace
✅ KLA-Tencor
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBlicke auf NVIDIA-Zahlen: SMI schliesst fester -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Wall Street letztendlich verhalten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte freundlich. Der deutsche Leitindex notierte letztlich minimal tiefer. Die US-Börsen zeigten sich zurückhaltend. Asiens Börsen präsentierten sich am Mittwoch uneins.