Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’531 -0.2%  SPI 17’264 -0.2%  Dow 46’579 -0.3%  DAX 24’386 0.0%  Euro 0.9308 0.0%  EStoxx50 5’614 -0.3%  Gold 3’977 0.4%  Bitcoin 97’144 -2.1%  Dollar 0.7973 0.3%  Öl 65.2 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
NVIDIA-Aktie im Fokus: Die wahren Hintergründe hinter dem 100-Milliarden-Deal mit OpenAI
Stadler-Aktie gesucht: Auftrag der SBB sowie aus Finnland erhalten
Zu spät für ein Krypto-Investment? Das sagen die Experten von Jefferies
Georg Fischer-Aktie knapp in Grün: Eisengiesserei in Leipzig wird an Linamar veräussert
Novartis-Aktie in Rot: Pharmakonzern ernennt neuen Deutschland-Chef
Suche...
Plus500 Depot
07.10.2025 18:42:36

Ferring Pharmaceuticals baut voraussichtlich bis zu 500 Stellen weltweit ab

(Ausführliche Fassung)

Saint-Prex (awp) - Das Pharmaunternehmen Ferring hat im Rahmen von Umstrukturierungen den möglichen Abbau von bis zu 500 Stellen weltweit angekündigt. Die Neuausrichtung soll das Kerngeschäft stärken, Kosten optimieren und Ressourcen für Investitionen freisetzen.

Zu den Massnahmen zur Optimierung der Geschäftstätigkeit könnte die geografische Verlagerung einiger Stellen gehören, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Gewisse Funktionen würden dadurch möglicherweise nicht mehr benötigt oder sich verändern.

Die Mitarbeiter der davon betroffenen Standorte seien über Vorschläge informiert worden, die zu einem voraussichtlichen Abbau von bis zu 500 Stellen weltweit führen werden, teilte Ferring weiter mit. Die Umsetzung unterliege lokalen Konsultationen.

In der Schweiz befinde sich das Unternehmen in der Konsultationsphase mit den Sozialpartnern. Deshalb könne man keine Zahlen zum Abbau in der Schweiz nennen, teilte Ferring auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP mit.

Hierzulande beschäftigt das Waadtländer Pharmaunternehmen 730 Angestellte in St-Prex. Insgesamt hat der Konzern laut Mitteilung mehr als 7500 Mitarbeiter in über 50 Ländern.

sc/jb

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.

Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

Inside Trading & Investment

18:35 Logo WHS GEA Group Aktie jetzt im Fokus: Starkes Wachstum, DAX-Aufstieg & Zukunftsstrategie!
15:36 Logitech: KI, Nachhaltigkeit und Gaming – wie könnte es weitergehen?
12:30 UBS Logo KI: Katalysator einer neuen Wachstumsphase an der Börse
12:26 Julius Bär: 1Y EUR 10.000% p.a. JB V-Shaped Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf BNP Paribas SA, Commerzbank AG, UniCredit SpA
10:13 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Allianz, AXA, Generali, Swiss Life
09:24 SMI immer weiter aufwärts
09:03 Marktüberblick: Hannover Rück und Redcare Pharmacy gesucht
06.10.25 Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’055.41 19.59 UBSIIU
Short 13’316.89 13.78 3OUBSU
Short 13’827.25 8.90 UFLBSU
SMI-Kurs: 12’531.43 07.10.2025 17:30:00
Long 12’012.64 19.29 SZEBLU
Long 11’711.28 13.20 SHFB5U
Long 11’249.84 8.95 B45S7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Trilogy Metals-Aktie explodiert: US-Regierung steigt ein
D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung
AppLovin-Aktie nach zweistelligem Kurseinbruch wieder höher: US-Börsenaufsicht hat wohl Ermittlungen aufgenommen
Zu spät für ein Krypto-Investment? Das sagen die Experten von Jefferies
Stadler-Aktie gesucht: Auftrag der SBB sowie aus Finnland erhalten
AMD-Allianz mit OpenAI löst kräftige Kursgewinne bei Halbleiterwerten wie TSMC, Advantest und Co. aus
KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
NVIDIA-Aktie im Fokus: Die wahren Hintergründe hinter dem 100-Milliarden-Deal mit OpenAI
AMD-Aktie erneut im Aufwind: Analyst reagiert auf Mega-Deal mit OpenAI

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}