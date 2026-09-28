Ferrellgas Partners LP Partnership Units hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ferrellgas Partners LP Partnership Units hat am 25.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4.32 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -8.760 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0.23 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 342.9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 343.6 Millionen USD umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -13.900 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ferrellgas Partners LP Partnership Units ein EPS von -16.360 USD in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 1.86 Milliarden USD, gegenüber 1.94 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 3.83 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch