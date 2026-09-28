Ferrellgas Partners LP Partnership Units -B- zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ferrellgas Partners LP Partnership Units -B- hat am 25.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 4.32 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -8.760 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 342.9 Millionen USD, gegenüber 343.6 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0.23 Prozent präsentiert.

Ferrellgas Partners LP Partnership Units -B- hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 13.900 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -16.360 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 3.83 Prozent auf 1.94 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1.86 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch