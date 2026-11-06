Ferrari vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ferrari lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 50.94 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ferrari ein EPS von 40.04 ARS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19.33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3’272.07 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 2’742.04 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch