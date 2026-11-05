Ferrari legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ferrari hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2.45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2.14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1.90 Milliarden EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.77 Milliarden EUR umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 2.36 EUR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 1.89 Milliarden EUR gelegen.

Redaktion finanzen.ch