Air Holdings Aktie 156714934 / JE00BT8Q3M55
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18.09.2026 10:52:42
Fernandes bescheinigt Air Asia trotz Kursabsturz starke Liquidität
Air HoldingsTony Fernandes, Mitgründer der malaysischen Fluggesellschaft Air Asia, hat Investoren zur finanziellen Lage des Unternehmens beruhigt. Die Belastungen durch die gestiegenen Kerosinkosten seien "weit, weit" geringer als während der Corona-Pandemie, sagte Fernandes. Air Asia verfüge über eine "starke Liquidität".Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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