Fermeture temporaire du Centre de prix OLG

Les ventes de produits de loterie continuent aux points de vente et sur PlayOLG.ca

TORONTO, le 17 mars 2020 /CNW/ - La santé et la sécurité des clients et des employés sont une priorité pour OLG.

En s'appuyant sur les conseils des autorités de la santé publique, le Centre des prix OLG sur les rues Yonge et Dundas à Toronto fermera temporairement ses portes dès le mardi 17 mars 2020, à 18 h.

Pendant cette fermeture :

Les clients peuvent continuer de réclamer des lots d'au plus de 999,90 $ à n'importe lequel des 10 000 points de vente de loterie à l'échelle de la province. Le paiement de ces lots dépend de la disponibilité d'espèces dans certains points de ventes.





Les clients peuvent continuer d'envoyer par la poste leur réclamation de lots allant jusqu'à 9 999,90 $, en suivant les instructions sur OLG.ca ou en téléphonant au Centre de soutien OLG au 1-800-387-0098

Les lots de 10 000 $ ou plus pourront être réclamés après la réouverture du Centre des prix. Entre-temps, nous pouvons assurer à nos précieux clients que tous les lots seront remboursés conformément à leurs modalités publiées sur OLG.ca. Nous envisageons de prolonger la période de 12 mois pour la réclamation des produits de loterie vendus par l'entremise de terminaux de loterie et de PlayOLG.ca; d'autres détails suivront. La prolongation s'appliquerait également aux billets INSTANT.

Les jeux de loterie populaires d'OLG, y compris les jeux de LOTTO MAX et LOTTO 6/49, sont toujours en vente auprès des détaillants de loterie et sur PlayOLG.ca.

Si vous achetez des billets de loterie sur PlayOLG.ca :

Les gains de loterie jusqu'à concurrence de 999,90 $ seront automatiquement portés à votre compte et vous serez avisé.





Pour les gains de 1 000 $ à 99 999,90 $, on vous demandera de remplir le Formulaire Déclaration du gagnant - Réclamation de lot. Après avoir soumis le formulaire, OLG créditera votre compte PlayOLG ou communiquera avec vous pour les prochaines étapes. Veuillez vous attendre à des retards dans les délais de traitement





Pour les lots de 100 000 $ ou plus, vous devez également soumettre le Formulaire Déclaration du gagnant - Réclamation de lot. Lorsque le Centre des prix sera rouvert, on communiquera avec vous pour vous indiquer les prochaines étapes du traitement de votre demande. Veuillez vous attendre à ce qu'on communique avec vous avec un certain retard pendant la fermeture du Centre des prix. Comme indiqué ci-dessus, OLG prévoit prolonger les délais de réclamation des lots.

OLG tiendra le public informé quant à la réouverture du Centre des prix, en tenant compte des conseils des autorités de la santé publique.

Nous nous excusons des inconvénients, et nous vous remercions de votre compréhension.

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne à PlayOLG et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé plus de 52 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

SOURCE OLG Winners