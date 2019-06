Fermeture du centre de prélèvement du CHUM ce lundi 10 juin

MONTRÉAL, le 9 juin 2019 /CNW Telbec/ - Un incident est survenu sur le chantier de construction du CHUM, sous la responsabilité de Pomerleau ce dimanche. Heureusement, aucune personne n'a été blessée. Mais la situation nous oblige à fermer le centre de prélèvement (prises de sang) pour la journée du lundi 10 juin. Tous nos autres services seront ouverts selon l'horaire normal. Une investigation est en cours relativement à l'événement.

À propos du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)

Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal est un hôpital innovant au service des patients. Il offre les meilleurs soins, spécialisés et surspécialisés, aux patients et à toute la population québécoise. Grâce à ses expertises uniques et ses innovations, il améliore la santé de la population adulte et vieillissante. En tant que centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM a une vocation de soins, de recherche, d'enseignement, de promotion de la santé ainsi que d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé, afin d'améliorer sans cesse la qualité des soins et la santé de la population. Depuis l'automne 2017, les patients et leurs proches vivent une expérience hospitalière renouvelée dans les nouvelles installations du CHUM. chumontreal.qc.ca

