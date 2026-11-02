Fenwal Controls of Japan legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fenwal Controls of Japan hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei 24.80 JPY. Im letzten Jahr hatte Fenwal Controls of Japan einen Gewinn von 19.00 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1.40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.78 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.82 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch